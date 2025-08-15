Экономика Казахстана продолжает демонстрировать позитивную динамику в 2025 году. По оценке независимого финансового аналитика Андрея Чеботарёва, ключевую роль в этом сыграли своевременные шаги правительства, которые позволили превратить разовый импульс в устойчивый тренд, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Рост обеспечили сочетание умеренно благоприятной внешней среды, оживления внутреннего спроса и инвестиций, а также снятия узких мест в экономике. Правительство сыграло ключевую роль, быстро запустив “готовые” механизмы – авансы по госконтрактам, адресные выплаты, поддержку МСБ и ускорение инфраструктурных проектов. Своевременные шаги в начале года сгладили сезонный провал, поддержали занятость и загрузку мощностей, а координация с денежно-кредитной политикой помогла избежать перегрева и инфляционного давления", – отметил эксперт.

По его словам, наиболее эффективными мерами стали устранение инфраструктурных "узких горлышек", адресное кредитование бизнеса, предсказуемая тарифная политика и краткие программы переобучения кадров.

"Прозрачные процедуры, открытые реестры проектов и четкие критерии отбора усилили доверие бизнеса, что превратило разовый импульс в устойчивый тренд роста", – добавил Чеботарёв.

При этом аналитик напоминает, что важно смотреть не только на статистику, но и на реальное влияние на жизнь людей.

"Рост экономики сам по себе не всегда означает реальное улучшение жизни. Реальное улучшение подтверждается, когда растут частные инвестиции в несырьевые сектора, расширяется занятость, повышается производительность труда и экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. Важен и масштаб охвата: если ВВП растет, а розничная торговля и малый бизнес стоят на месте, то улучшение носит ограниченный характер", – отметил он.

Чеботарёв уточняет, что качество роста оценивается по динамике реальных доходов, зарплат и потребления с поправкой на инфляцию.

"Если рост ВВП сопровождается увеличением реальных располагаемых доходов, сокращением бедности и укреплением потребительской уверенности, его можно назвать качественным. Здесь важна и доступность кредитов, и стабильность тарифов, потому что это напрямую влияет на ощущаемое благополучие", – говорит он.

По словам эксперта, рост ВВП в идеале должен сопровождаться снижением безработицы и ростом реальных зарплат.

"Оптимальная ситуация – когда одновременно растут производительность, реальные доходы и занятость в высокодоходных отраслях, а инфляция остается умеренной. Тогда выгоду получают и бизнес, и население", – отмечает Чеботарёв.

Прогноз на конец года остаётся позитивным.

"При сохранении текущей ситуации рост может быть близок к плановому. Улучшение ценовой конъюнктуры, ускорение инвестиций и смягчение кредитных условий могут добавить к прогнозу около процента", – говорит Чеботарёв.

Для долгосрочной устойчивости, по его словам, важны структурные реформы.

"Это предполагает более конкурентную среду, развитие внутренних источников долгосрочного финансирования, модернизацию инфраструктуры и энергосистемы, а также цифровизацию ключевых процессов. Стабильные и предсказуемые правила игры в налоговой и тарифной политике создадут основу для долгосрочного роста", – подытожил он.

Напомним, по предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт Казахстана за январь-июль 2025 года вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший вклад в рост ВВП внесли такие отрасли как транспорт и складирование, строительство, оптовая и розничная торговля, горнодобывающая промышленность и обрабатывающая промышленность.

Своим мнением по данному поводу поделился экономист Бауыржан Искаков. Он считает, что такой результат стал следствием целенаправленных действий Правительства.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, за счёт чего растёт экономика Казахстана.