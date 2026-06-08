Бывший пастух оказался среди подозреваемых в краже овец в Жамбыле

Полицейские раскрыли крупную кражу скота в одном из крестьянских хозяйств Байзакского района Жамбылской области.

По данным следствия, из загона на протяжении определенного времени систематически исчезали овцы. Общий ущерб составил 72 головы мелкого рогатого скота.

Сотрудники полиции установили и задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении преступления. Один из них ранее работал пастухом в этом хозяйстве и хорошо знал расположение загона, а также особенности содержания и выпаса скота.

Часть похищенных животных удалось обнаружить и вернуть законному владельцу.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, что с начала года в регионе раскрыто 18 преступлений, связанных со скотокрадством. Задержаны 32 подозреваемых. Кроме того, пресечена деятельность 10 групп лиц, занимавшихся хищением скота.

Ранее доверенный пастух оказался под подозрением в пропаже 39 коров в области Жетысу.

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