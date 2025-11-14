МВД России начало проверку в отношении Екатерины Бивол из-за заявленных оскорблений по национальному признаку в адрес граждан Кыргызстана и Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

В пресс-службе управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ (УОС) сообщили, что проверка ведётся Главным управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По обстоятельствам, изложенным в обращении, соответствующая проверка проводится", — уточнил замначальника УОС МВД России Евгений Артемов в комментарии "Газете.Ru".

Расследование продолжается, подробности и возможные меры пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что казахстанские правоохранительные органы установили контакт с российской стороной по делу бывшей супруги чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола - Екатерины Бивол.

МВД Казахстана возбудила уголовное дело в отношении Екатерины Бивол.