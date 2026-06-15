Часть проспекта Улы Дала перекроют в Астане
Сегодня 2026, 14:45
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Сегодня 2026, 14:45Сегодня 2026, 14:45
26Фото: BAQ.kz
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщило о временных ограничениях на проспекте Улы Дала.
С 16 по 19 июня на участке от улицы Ж. Нажимеденова до улицы А. Байтурсынова будут проводиться работы по переукладке асфальта. Работы выполняются в рамках гарантийных обязательств за счет подрядной организации.
На время ремонта движение на этом участке будет частично ограничено. Проезд транспорта организуют по одной стороне дороги в обоих направлениях.
Водителям и жителям столицы рекомендуется заранее планировать маршрут, чтобы избежать возможных заторов.
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