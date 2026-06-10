Около 140 тысяч дорожных знаков проверят по всему Казахстану

В стране начался месячник дорожных знаков, направленный на повышение безопасности дорожного движения и приведение дорожной инфраструктуры в порядок.

В течение месяца специалисты Национального центра качества дорожных активов проведут проверку всех дорожных знаков на автомобильных дорогах республиканского значения. Они оценят правильность их установки, техническое состояние, читаемость и соответствие действующей организации дорожного движения.

Особое внимание уделят участкам, где недавно проводились ремонтные работы. На таких дорогах могут оставаться временные или устаревшие знаки, в том числе ограничения скорости. Если будут выявлены нарушения или несоответствия, знаки демонтируют или заменят на актуальные.

Кроме того, специалисты проверят видимость дорожных знаков в темное время суток, наличие светоотражающих элементов и правильность их размещения с учетом дорожных условий.

Сегодня на дорогах республиканского значения установлено около 140 тысяч дорожных знаков. В рамках Комплексной целевой программы по дорожной безопасности ежегодно обновляется примерно 10 тысяч знаков.

Так, в 2021 году было установлено 11,4 тысячи знаков, в 2022 году – 10,6 тысячи, в 2023 году – 10,7 тысячи, в 2024 году – 11,2 тысячи, а в 2025 году – 10,6 тысячи дорожных знаков. В текущем году планируется установить и заменить около 8 тысяч знаков.

Проведение месячника позволит системно оценить состояние дорожных знаков и повысить безопасность участников дорожного движения на республиканских трассах.

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