В Астане 15 января часть школьников перевели на дистанционное обучение из-за сильных морозов. Об этом сообщили в управлении образования столицы, передает BAQ.KZ.

По данным синоптиков, днём температура воздуха в городе опустится до –20 градусов, а ночью похолодает до –27.

В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0–9-х классов, обучающиеся во вторую смену, сегодня занимаются в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что на дистанционное обучение также переведены школьники первой смены и студенты 1–2-х курсов колледжей.

Решение принято в целях обеспечения безопасности детей в условиях низких температур.