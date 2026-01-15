Часть школьников второй смены перевели на дистанционку в Астане
Сегодня, 10:30
Фото: pixabay.com
В Астане 15 января часть школьников перевели на дистанционное обучение из-за сильных морозов. Об этом сообщили в управлении образования столицы, передает BAQ.KZ.
По данным синоптиков, днём температура воздуха в городе опустится до –20 градусов, а ночью похолодает до –27.
В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0–9-х классов, обучающиеся во вторую смену, сегодня занимаются в онлайн-формате.
Ранее сообщалось, что на дистанционное обучение также переведены школьники первой смены и студенты 1–2-х курсов колледжей.
Решение принято в целях обеспечения безопасности детей в условиях низких температур.
