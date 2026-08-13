В столице на участке улицы Чингиза Айтматова от проспекта Улы Дала до улицы Сыганак проведут работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия.

В связи с этим с 12 по 24 августа движение на этом участке будет частично ограничено. Автомобили смогут проезжать по одной из сторон дороги.

Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в движении.

Для безопасности и снижения неудобств на участке установят временные дорожные знаки и направляющие указатели.

Ранее сообщалось, что в Астане из-за проведения среднего ремонта частично ограничат движение по проспекту Богенбай батыра. Работы проходят на участке от улицы Ш. Валиханова до проспекта Сарыарка.

На время ремонта транспорт будет двигаться по одной стороне дороги в обоих направлениях.

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