Частный джет разбился при аварийной посадке в Доминикане: погибли два пилота

Частный самолет с американской регистрацией потерпел крушение в аэропорту города Ла-Романа. В результате погибли оба пилота, передает BAQ.kz.

Авиакатастрофа произошла 7 июня на южном побережье Доминиканской Республики. По данным местных СМИ, самолет выполнял рейс из Пуэрто-Рико в американский город Хьюстон.

Во время полета экипаж сообщил о технической неисправности и запросил экстренную посадку в аэропорту Ла-Романы. Согласно информации Доминиканского института гражданской авиации (IDAC), на момент обращения самолет находился примерно в 16 морских милях от аэропорта.

При заходе на посадку воздушное судно потерпело крушение. По данным газеты La Nación, после приземления самолет взорвался.

На борту находились только два пилота. Других пассажиров в самолете не было.

"Пилот запросил аварийную посадку вследствие неисправности, когда самолет находился в 16 морских милях от Ла-Романы", сообщили в Доминиканском институте гражданской авиации.

Известно, что самолет был зарегистрирован в США и принадлежал компании, работающей в сфере бизнес-авиации.

Причины технической неисправности и обстоятельства катастрофы устанавливаются. Расследование продолжается.

Ранее в Павлодарской области вблизи села Железинка потерпел крушение самолет Ан-2. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана. По предварительной информации, воздушное судно выполняло авиационно-химические работы. Самолет, эксплуатируемый объединением «ЭЛИСА», предположительно задел линии электропередачи, после чего произошло крушение.

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