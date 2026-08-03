«Челси» — «Ювентус»: где смотреть матч с возможным участием Дастана Сатпаева
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5 августа английский «Челси» проведет очередной товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки. Соперником лондонского клуба станет туринский «Ювентус». Игра пройдет в Гонконге на стадионе Kai Tak Sports Park.
Начало встречи — в 16:30 по времени Казахстана.
Ожидается, что в матче может принять участие казахстанский нападающий Дастан Сатпаев, который уже успел ярко проявить себя в составе «Челси» во время летнего турне. В первой предсезонной игре против австралийского «Вестерн Сидней Уондерерс» (6:4) он отметился забитым мячом, став автором первого гола команды в эпоху нового главного тренера Хаби Алонсо.
После этого «Челси» уступил «Тоттенхэму» со счетом 1:2. Теперь команда завершит азиатскую часть подготовки встречей с «Ювентусом».
Прямая трансляция матча будет доступна на официальной платформе CFC+ и других вещателях, обладающих правами на показ товарищеских матчей клуба.
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