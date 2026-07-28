Дастан Сатпаев забил первый гол за «Челси»
17-летний казахстанский нападающий отличился в товарищеском матче против «Вестерн Сидней Уондерерс».
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Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев открыл счет своим голом в составе лондонского «Челси», передает корреспондент BAQ.KZ.
Семнадцатилетний футболист отличился в товарищеском матче против австралийского клуба «Вестерн Сидней Уондерерс». Встреча проходит в Сиднее в рамках предсезонного турне английской команды.
Сатпаев вышел на поле с первых минут. Для казахстанца эта игра стала первым открытым матчем в стартовом составе «Челси». Ранее он принимал участие в закрытых контрольных встречах лондонского клуба против «Кроули Таун» и «Бромли», появляясь на поле после перерыва.
SATPAYEV! 🇰🇿— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 28, 2026
🔵 1-0 🔴 [6] pic.twitter.com/J7iM6jHV29
Матч с «Вестерн Сидней Уондерерс» также стал первой открытой игрой «Челси» под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо. Казахстанский форвард получил игровой номер 36 на время предсезонного турне.
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Напомним, о переходе воспитанника алматинского «Кайрата» в «Челси» было объявлено ранее. Летом 2026 года Сатпаев присоединился к английскому клубу и начал тренироваться с основной командой.
Сатпаев является самым молодым автором гола в истории сборной Казахстана в официальных матчах. Также он входит в число самых молодых футболистов, забивавших в Лиге чемпионов.
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