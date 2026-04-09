На чемпионата Азии по боксу в Улан-Баторе (Монголия) Бахыт Сейдиш не смогла удержать лидерство и заняла почетное второе место, передает BAQ.kz

Бахыт Сейдиш выступала в весовой категории до 70 килограммов.

Ее соперницей по финалу стала спортсменка из Индии Арундхати Чаудхари.

Первый раунд выиграла казахстанка (3:2). После второй трехминутки вперёд вышла Чаудхари - все решалось в третьем раунде.

В итоге победу одержала соперница (4:1). Бахыт Сейдиш завершила ЧА с серебряной медалью.

Бахыт Сейдиш — казахстанская боксерша, выступающая за национальную сборную (до 70-75 кг), чемпионка Азии среди молодежи (U-22) 2025 года . В августе 2025 года завоевала золотую медаль на чемпионате Азии по боксу среди молодежи до 22 лет в Бангкоке, победив в финале Ойшу Тоирову из Узбекистана.

Добавим, что сегодня, 9 апреля, состоятся только женские финалы. В копилке у Казахстана два "золота": в весе до 80 кг - Надежда Рябец, а в категории свыше 80 кг - Дина Исламбекова.