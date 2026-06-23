На чемпионате мира по футболу 2026 года в очередной игровой день произошло несколько важных событий. Сборная Аргентины обыграла Австрию и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф, а Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Сборные Франции и Норвегии также гарантировали себе выход в следующий этап.

Новый рекорд Месси

Во втором туре группы J Аргентина победила Австрию со счётом 2:0. Матч прошёл на арене "AT&T Stadium" в штате Техас, США.

На 9-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти, однако на 38-й минуте открыл счёт. Таким образом, аргентинский нападающий забил свой 17-й гол на чемпионатах мира и побил рекорд бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе.

В дополнительное время матча Месси отличился ещё раз, доведя число своих голов на турнире до 18.

Стоит отметить, что именно в этот день, 22 июня 1986 года, Диего Марадона забил в ворота сборной Англии знаменитые «Рука Бога» и «Гол века».

После победы Аргентина набрала шесть очков в двух матчах и досрочно вышла в плей-офф.

Дубль Мбаппе

В матче группы I сборная Франции обыграла Ирак со счётом 3:0.

Килиан Мбаппе оформил дубль и довёл число своих голов на чемпионатах мира до 16. С этим результатом он поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров всех времён. На первом месте – Лионель Месси с 18 голами.

Матч был прерван более чем на два часа из-за неблагоприятных погодных условий. После возобновления игры Усман Дембеле также забил гол, обеспечив уверенную победу Франции.

После двух туров у сборной Франции шесть очков, и команда обеспечила себе выход в плей-офф.

Победа Норвегии

В матче, проходившем в Нью-Джерси, Норвегия обыграла Сенегал со счётом 3:2.

Главным героем встречи стал Эрлинг Холанд. Нападающий "Манчестер Сити" забил два гола и довёл общее число своих мячей на чемпионатах мира до четырёх. Это – рекордный показатель в истории сборной Норвегии.

Со стороны Сенегала Исмаила Сарр также отметился дублем, однако это не спасло команду от поражения.

Таким образом, Норвегия вместе с Францией обеспечила себе выход в плей-офф из группы I.

В заключительном туре группового этапа Аргентина сыграет с Иорданией, Австрия – с Алжиром. В группе I Франция и Норвегия разыграют первое место, а Сенегал встретится с Ираком.Ъ

Ранее сообщалось, что Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Напомним, 11 июня в США стартовал Чемпионат мира по футболу.

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