Нурбек Оралбай завершил выступление на Кубке мира в Китае

В китайском городе Гуйян продолжается второй этап Кубка мира по боксу.

По итогам второго соревновательного дня сборная Казахстана понесла несколько потерь, среди которых – завершение выступления серебряного призёра Олимпиады-2024 Нурбека Оралбая, выступавшего в весовой категории до 90 кг.

В четвертьфинале Оралбай провёл поединок с чемпионом мира Турабеком Хабибуллаевым из Узбекистана. Бой получился напряжённым и завершился раздельным решением судей в пользу соперника. После этого казахстанский боксёр завершил выступление на турнире.

Также борьбу на Кубке мира прекратил Тимур Кабдешов, выступавший в весе до 55 кг. Он уступил бразильцу Келви Триндади.

При этом казахстанские спортсмены продолжают борьбу и показывают уверенные результаты. Назым Кызайбай в стартовом поединке победила призёрку Олимпийских игр Им Эджи из Южной Кореи. Санатали Тольтаев оказался сильнее азербайджанца Малика Хасанова. Тимур Нурсеитов прошёл ирландца Тига О’Доннелла, а Лаура Есенгельды уверенно выиграла у испанки Дуни Мартинес Мас.

Соревнования в Гуйяне продолжаются, и казахстанские боксеры ведут борьбу за выход в решающие стадии турнира.

Ранее сообщалось, что Нурбек Оралбай отправил соперника в три нокдауна в Китае.

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