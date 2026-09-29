Через eGov или лично: как перевести ребенка в другую школу

Перевести ребенка из одной школы в другую в Казахстане можно онлайн через портал eGov.kz или при личном обращении в организацию образования. В акимате Алматы разъяснили порядок перевода и рассказали, в каких случаях сменить школу можно в течение учебного года, передает BAQ.KZ.

Как следует из разъяснения, обычно перевод учащегося из одной школы в другую оформляется во время каникул. Однако в отдельных случаях сделать это можно и в течение учебного года.

В частности, перевод допускается, если семья переехала в другой населенный пункт или сменила место жительства, выезжает за пределы Казахстана, имеется вступившее в законную силу решение суда либо необходимо обеспечить безопасность ребенка в связи с насилием, жестоким обращением или буллингом.

Как оформить перевод

Перевод ребенка можно оформить двумя способами: онлайн через портал eGov.kz или непосредственно через школу.

Общий порядок предусматривает выбор новой школы, подачу заявления на перевод, предоставление необходимых документов и ожидание завершения процедуры.

Если родители обращаются непосредственно в школу, необходимо предоставить заявление на перевод, открепительный талон о принятии ребенка новой школой и личное дело учащегося. Заявление подается по установленной форме.

Как перевести ребенка через eGov.kz

Для подачи заявления онлайн необходимо авторизоваться на портале eGov.kz, открыть раздел «Образование», затем – «Среднее образование» и выбрать услугу по переводу детей между организациями образования.

После этого родителю необходимо заполнить заявление, указать сведения о ребенке и выбранной школе и подписать заявку электронной цифровой подписью либо SMS-паролем.

Результат оказания услуги можно проверить в личном кабинете в разделе «История получения услуг». Услуга предоставляется бесплатно.

При подаче заявления через eGov.kz бумажный открепительный талон, как правило, не требуется.

Что такое открепительный талон

Открепительный талон о принятии – документ, который предоставляется при переводе ученика в другую школу и оформляется в соответствии с установленным порядком.

При личном оформлении перевода он входит в перечень необходимых документов. При электронной подаче заявления через eGov.kz бумажный вариант, как правило, не требуется.

Что делать при выезде из Казахстана

Отдельный порядок предусмотрен, если ребенок выезжает за пределы Казахстана на постоянное или временное проживание.

В таком случае вместо открепительного талона необходимо предоставить документ, подтверждающий выезд ребенка за пределы Республики Казахстан.

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