Родительские чаты в школах планируют регламентировать

В Казахстане могут разработать единые правила для родительских школьных чатов. Об этом сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Министерство изучает мнения и комментарии общественности по этому вопросу.

«Вопрос относительно родительских чатов нужно регламентировать. Возможно, это будет какой-то отдельный подзаконный акт, какие-то нормы, где чётко прописано. Сейчас мы просто собираем все эти обсуждения, мы видим комментарии. Даже некоторые родители тоже хорошо понимают и поддерживают. В первом блоке у нас было правило, чтобы после 18.00 не обсуждать и вообще не реагировать. Сейчас мы видим, что у нас есть где-то двухсменные школы, уроки заканчиваются в 20.00, и поэтому акцент смещается», – сказала министр на брифинге в правительстве.

Министр подчеркнула, что нужно определить в каких чатах присутствие учителя необходимо, а в каких -нет.

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