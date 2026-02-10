На трассе Актобе – Орск в Каргалинском районе произошла смертельная авария с участием легкового и грузового автомобиля. По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование, на месте работают правоохранители, сообщили корреспонденту BAQ.KZ в Департаменте полиции Актюбинской области.



По данным полиции, водитель легкового автомобиля Opel, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовой машиной DAF. В результате аварии водитель и трое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте происшествия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

"В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - сообщил заместитель начальника ДП Актюбинской области Ардана Саймагамбетов.

Это второе крупное ДТП на трассе вблизи Актобе. 10 февраля по направлению в Астрахань в массовой аварии столкнулись 10 авто. В полиции Актобе сообщили о троих пострадавших.

В полиции напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, выбора безопасной скорости и дистанции, особенно в сложных погодных условиях.

Непогода наблюдается в разных регионах Казахстана. Метель и сильный ветер парализовали дороги Абайской области. А в аэропорту Астаны из-за снегопада коллапс: сотни пассажиров не могут вылететь по своим направлениям, задерживаются 18 рейсов.

Автор: Инара Ахамбекова.