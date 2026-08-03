В Алматы обновили организацию дорожного движения на участке улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Толе би. Изменения связаны с запуском выделенной полосы для общественного транспорта, передает BAQ.KZ.

Что изменилось

В Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы сообщили, что на этом участке перераспределили ширину существующих полос.

Теперь для движения транспорта предусмотрено четыре полосы.

Какой будет скорость

С учетом требований безопасности и особенностей транспортных развязок на пересечениях улицы Саина с проспектом Райымбека и улицей Толе би установлено ограничение скорости.

Максимально разрешенная скорость на участке составляет 60 км/ч.

Что рекомендуют водителям

В акимате Алматы призвали автомобилистов соблюдать обновленные правила движения и обращать внимание на установленные дорожные знаки.

Напомним, с 20 июня на улице Саина начала работать выделенная полоса для общественного транспорта. Изменение вызвало обсуждение среди жителей города. Позже урбанист Ерканат Зайытов рассказал BAQ.KZ о принципах работы выделенных полос и их задачах.