Чиновников наказали за незаконные траты бюджета в Мангистау

Прокуратура Мангистауской области выявила нарушения антикоррупционного законодательства при расходовании бюджетных средств.

Установлено, что руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау провёл государственные закупки из одного источника на сумму 592 млн тенге с нарушениями.

Также руководитель отдела строительства Актау и аким села Турыш Бейнеуского района подписали документы и оплатили 29,5 млн тенге из бюджета за работы, которые фактически не были выполнены.

По результатам проверки прокуратуры нарушения были устранены.

Кроме того, указанные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Им вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии занимаемым должностям за проступки, дискредитирующие государственную службу.

