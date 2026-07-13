В Казахстане почти вдвое сократилось число дел с участием присяжных

Число дел с участием присяжных в Республике Казахстан сократилось почти вдвое после изменений в уголовном законодательстве.

За первое полугодие 2026 года суды присяжных рассмотрели 68 дел против 130 годом ранее, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

"После поправок в УК в двое сократилось дел, рассмотренных присяжными (со 130 до 68). Вместе с тем чаще стали применять наказания в виде штрафов и общественных работ – 22,9% (21,8% в 2025-м)", – говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Также, по данным суда, 47,6% медиабельных дел были урегулированы путем примирения сторон. В Верховном Суде считают, что такие показатели свидетельствуют об эффективности примирительных механизмов, включая медиацию и другие способы досудебного урегулирования споров.

Ранее сообщалось, о том, что сотрудники правоохранительных и других государственных органов теперь смогут обращаться в суд по спорам о восстановлении на работе в течение одного года.

Также BAQ.KZ писал о том, что за пять лет около 80% исков по административным делам были удовлетворены. Эксперты, судьи и депутаты отмечают, что новая система позволила повысить уровень защиты прав граждан и ответственность государственных органов.