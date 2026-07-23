Выборы в Курултай: Генпрокуратура напомнила о правилах предвыборной агитации

С 18:01 23 июля в Казахстане официально стартует предвыборная агитация, которая продлится до 00:00 22 августа. В связи с этим Генеральная прокуратура обратилась к участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать требования избирательного законодательства, передает BAQ.KZ.

В надзорном органе напомнили, что государство гарантирует гражданам и общественным объединениям право беспрепятственно проводить предвыборную агитацию за или против кандидатов и политических партий. Агитация может осуществляться через средства массовой информации, онлайн-платформы, публичные мероприятия и распространение агитационных материалов.

При этом Генпрокуратура подчеркнула, что телерадиовещатели не вправе размещать агитационные материалы в новостных и аналитических программах. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, журналисты и должностные лица редакций СМИ, зарегистрированные кандидатами или их доверенными лицами, не могут освещать выборы через средства массовой информации.

Ведомство также напомнило, что СМИ обязаны объективно освещать избирательную кампанию, не допускать публикации материалов, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов и политических партий, а также обеспечивать равные условия доступа к размещению агитационных материалов.

Отдельное внимание уделено пользователям онлайн-платформ и СМИ, которые намерены размещать политическую рекламу на договорной основе.

Они должны были не позднее чем за пять дней до начала агитации предоставить в Центральную избирательную комиссию сведения о стоимости и условиях размещения агитационных материалов. Размещение агитации допускается только после публикации этих сведений ЦИК.

В Генпрокуратуре также напомнили, что агитационные материалы должны содержать сведения об организации-изготовителе, заказчике и источнике финансирования. Запрещается распространять анонимные агитационные материалы, использовать материалы, изготовленные не для текущей избирательной кампании, а также производить их за пределами Казахстана.

«В целях обеспечения законности и общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также защиты прав и свобод человека и гражданина Генеральная прокуратура повторно призывает всех участников избирательного процесса в ходе предвыборной агитации строго соблюдать выборное законодательство и не допускать противоправных действий», — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Казахстана аккредитовала еще 10 международных наблюдателей на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа. Таким образом, общее число иностранных наблюдателей, получивших аккредитацию, достигло 86 человек.

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