Более 70% казахстанцев планируют принять участие в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Казахстанским институтом общественного развития, передает BAQ.KZ.

Исследование проходило с 8 по 20 июля среди 1200 респондентов во всех регионах страны.

Большинство намерено голосовать

Согласно результатам опроса, 70,3% участников заявили, что собираются прийти на избирательные участки.

Не планируют участвовать в голосовании 23,3% респондентов, еще 6,4% пока не определились со своим решением.

Как отмечают авторы исследования, существенной разницы в электоральной активности между городскими и сельскими жителями не выявлено. При этом наиболее высокую готовность голосовать продемонстрировали граждане в возрасте 46–60 лет. Женщины также чаще мужчин заявляли о намерении принять участие в выборах.

Как распределились предпочтения избирателей

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, наибольшую поддержку, согласно опросу, получила бы партия «Әділет» – 64,8%.

Далее следуют:

«Ауыл» – 5,4%;

– 5,4%; Respublica – 4,8%;

– 4,8%; «Ақ жол» – 4,7%;

– 4,7%; ОСДП – 3,3%;

– 3,3%; Народная партия Казахстана – 3,1%;

– 3,1%; «Байтақ» – 0,8%.

Вариант «Против всех» выбрали 2,2% опрошенных, а 10,9% респондентов пока не определились с выбором партии.

В Казахстанском институте общественного развития отметили, что результаты исследования отражают текущие электоральные настроения на фоне начавшейся избирательной кампании.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Казахстана аккредитовала еще 10 международных наблюдателей на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа. Таким образом, общее число иностранных наблюдателей, получивших аккредитацию, достигло 86 человек.

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