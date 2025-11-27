В Гонконге продолжают поступать обновлённые данные о масштабном пожаре в жилом районе Тай По, передает BAQ.KZ.

По информации Центрального телевидения Китая (CCTV), число погибших увеличилось до 55 человек.

Трагедия произошла на новых территориях Гонконга, где пожар охватил жилые здания и стремительно распространился, оставив десятки людей без шансов на спасение. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия, уточняют обстоятельства и проводят опознание жертв.

По данным местных властей, число пострадавших может возрасти, поскольку часть жителей района всё ещё числится пропавшими без вести. Ситуация остаётся под контролем экстренных служб, проводится расследование причин возгорания.

Пожар в Тай По стал одним из самых тяжёлых происшествий последних лет и вызвал широкий общественный резонанс как в самом Гонконге, так и за его пределами.

Ранее мы сообщали, что Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крупного пожара в городе Гонконге.