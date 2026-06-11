Число субъектов МСБ за четыре года выросло до 2,2 млн
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С момента запуска программы повышения доходов населения в Казахстане зафиксирован рост ключевых социально-экономических показателей. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает BAQ.KZ.
"Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось с 1,8 млн до 2,2 млн, а число занятых в секторе достигло 4,5 млн человек. Доля МСБ в экономике выросла до 40,9% ВВП, уровень безработицы снизился до 4,6%, а количество трудоустроенных граждан увеличилось до 912,8 тыс. человек", – сообщил Азамат Амрин.
Ранее сообщалось, что размер минимальной зарплаты на 2027 год определят после анализа доходов бюджета.
Разрыв между средней и медианной зарплатой в Казахстане достиг 39,2%.
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