Размер минимальной зарплаты на 2027 год определят после анализа доходов бюджета

Окончательное решение о повышении минимальной заработной платы будет принято с учетом прогнозных возможностей бюджета на 2027 год. Об этом на брифинге в Правительстве, сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает BAQ.KZ.

По его словам, сейчас в Правительстве идет работа по формированию бюджета.

"Окончательные статистические данные за 2025 год будут доступны после 1 августа. К этому времени у нас также будут итоги первого полугодия 2026 года. Именно эти данные станут основой для формирования прогноза доходов бюджета. После этого мы сможем оценить возможности бюджета и определить параметры повышения минимальной заработной платы", - сказал вице-министр.

Ранее сообщалось, что экономика Казахстана выросла на 6,5% в 2025 году.