ЧМ-2026: МИД сделал важное заявление для футбольных болельщиков
Внешнеполитическое ведомство напомнило гражданам, которые собираются посетить футбольный турнир, о необходимости соблюдать ряд мер безопасности.
Сегодня 2026, 15:39
Как известно, с 11 июня по 19 июля в США и Канаде пройдет финальная часть чемпионата мира по футболу. В связи с этим Министерство иностранных дел Казахстана выступило с важным обращением к гражданам, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Ожидается, что мероприятие посетят многочисленные иностранные болельщики, в том числе граждане Казахстана. В этой связи Министерство иностранных дел Республики Казахстан рекомендует гражданам, планирующим посещение матчей чемпионата и других мероприятий, уделить особое внимание вопросам личной безопасности, – отметил официальный представитель МИД Ерлан Жетибаев на брифинге в ведомстве.
Министерство рекомендует:
- постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
- строго соблюдать требования местных правоохранительных органов и организаторов мероприятий;
- придерживаться правил общественного порядка.
Кроме того, призываем избегать неофициальных фан-зон и мест массового скопления людей, не оставлять без присмотра личные вещи и документы, соблюдать осторожность в общественных местах, а также внимательно следить за официальной информацией, распространяемой местными органами власти и организаторами турнира, – заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства.
