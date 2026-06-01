ЧМ-2026: МИД сделал важное заявление для футбольных болельщиков

Как известно, с 11 июня по 19 июля в США и Канаде пройдет финальная часть чемпионата мира по футболу. В связи с этим Министерство иностранных дел Казахстана выступило с важным обращением к гражданам, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Ожидается, что мероприятие посетят многочисленные иностранные болельщики, в том числе граждане Казахстана. В этой связи Министерство иностранных дел Республики Казахстан рекомендует гражданам, планирующим посещение матчей чемпионата и других мероприятий, уделить особое внимание вопросам личной безопасности, – отметил официальный представитель МИД Ерлан Жетибаев на брифинге в ведомстве.

Министерство рекомендует:

постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность;

строго соблюдать требования местных правоохранительных органов и организаторов мероприятий;

придерживаться правил общественного порядка.

Кроме того, призываем избегать неофициальных фан-зон и мест массового скопления людей, не оставлять без присмотра личные вещи и документы, соблюдать осторожность в общественных местах, а также внимательно следить за официальной информацией, распространяемой местными органами власти и организаторами турнира, – заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Читай также: