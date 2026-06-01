Министерство энергетики рассматривает развитие углехимии как одно из важных направлений модернизации угольной отрасли.

Главная цель – не только добывать уголь, но и перерабатывать его в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Сейчас в стране реализуются три крупных проекта в сфере углехимии.

Один из них строится в Карагандинской области. Здесь возводят завод по производству металлургического кокса мощностью 1 млн тонн в год. Ожидается, что предприятие обеспечит работой до 500 человек.

Кроме того, в Карагандинской и Павлодарской областях реализуются два проекта по производству дизельного топлива из угля. Мощность каждого завода составит 100 тыс. тонн продукции в год.

Параллельно ведется работа над еще тремя перспективными проектами.

В Карагандинской области рассматривается создание современного коксохимического комплекса. В его состав войдут производство бензола, переработка каменноугольной смолы и очистка коксового газа.

В области Абай прорабатывается проект по выпуску аммиака и карбамида, востребованных в промышленности и сельском хозяйстве.

Еще один проект связан с производством газа из угля. Сейчас специалисты определяют наиболее подходящую площадку для его реализации.

В ведомстве отмечают, что значительные запасы угля в Казахстане создают возможности для запуска новых высокотехнологичных производств и расширения глубокой переработки сырья внутри страны.

