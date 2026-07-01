Что делать при незаконном увольнении: объяснили в инспекции труда
От граждан стали массово поступать обращения по вопросам незаконного расторжения трудовых договоров.
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Заместитель исполняющего обязанности руководителя Департамента государственной инспекции труда по городу Алматы Талгат Умбетияров рассказал о жалобах на незаконное увольнение работников и нарушениях в сфере трудовых отношений, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, в департамент регулярно поступают обращения граждан, связанные с незаконным расторжением трудовых договоров.
"Да, такие обращения поступают. В некоторых случаях трудовой договор расторгается, и работник обращается в Департамент государственной инспекции труда. После поступления обращения, если имеются достаточные основания и доказательства, регистрируется внеплановая проверка. Государственный трудовой инспектор выезжает с проверкой и изучает соблюдение порядка и оснований расторжения трудового договора, то есть требования статей 52 и 53 Трудового кодекса, и дает соответствующую оценку", – отметил Талгат Умбетияров на брифинге в Региональной службе коммуникаций.
Если факт нарушения подтверждается, работодателю выдается предписание об устранении выявленных нарушений. В отдельных случаях трудовые споры удается урегулировать после проверки.
Также он сообщил о случаях привлечения работодателей к административной ответственности в Алматы за несвоевременное внесение данных в Единую систему учета трудовых договоров.
Как уточнил Умбетияров, норма об ответственности за такие нарушения действует с 12 марта 2026 года.
"На сегодняшний день у нас зарегистрировано два таких случая. Два работодателя были привлечены к административной ответственности за несвоевременное внесение информации в Единую систему учета трудовых договоров", – сказал заместитель руководителя Департамента государственной инспекции труда по городу Алматы.
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