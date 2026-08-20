Что изменилось в КазНУ после аудита Высшей аудиторской палаты
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Казахский национальный университет имени аль-Фараби усилил контроль за бюджетными грантами после государственного аудита Высшей аудиторской палаты.
Проверка прошла в декабре 2025 года и касалась эффективности использования средств, выделенных на развитие высшего и послевузовского образования. По ее итогам КазНУ получил предписание улучшить ряд академических процессов.
Как теперь контролируют гранты
Одно из главных изменений коснулось информационной системы «Univer».
В ней расширили функционал, который позволяет отслеживать движение бюджетных грантов. Система также теперь в обязательном порядке сохраняет неизменяемую историю данных о студентах и их успеваемости.
Это особенно важно для грантов, сохранение которых зависит от результатов сессии. Благодаря архиву оценки нельзя изменить задним числом.
Насколько защищена система
В июле 2026 года «Univer» прошла комплексную проверку на кибербезопасность.
Специалисты протестировали сетевую инфраструктуру, проверили исходный код и провели нагрузочные испытания. Надежность системы подтверждена соответствующими протоколами.
А что изменилось для преподавателей
В университете решили усилить и требования к профессиональному развитию преподавателей.
Ученый совет утвердил новую редакцию Политики по обеспечению качества, а также обновил правила работы Института повышения квалификации.
Теперь каждый преподаватель должен систематически повышать профессиональные компетенции и проходить курсы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет.
Что это дает студентам
Принятые меры направлены на более прозрачное использование бюджетных средств и повышение качества образовательного процесса.
В КазНУ отмечают, что исполнение предписания ВАП позволило усилить контроль за бюджетными грантами и обеспечить обучение студентов у преподавателей, которые регулярно обновляют свои профессиональные знания.
Работа по исполнению других предписаний и рекомендаций по итогам государственного аудита продолжается.
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