Казахский национальный университет имени аль-Фараби усилил контроль за бюджетными грантами после государственного аудита Высшей аудиторской палаты.

Проверка прошла в декабре 2025 года и касалась эффективности использования средств, выделенных на развитие высшего и послевузовского образования. По ее итогам КазНУ получил предписание улучшить ряд академических процессов.

Как теперь контролируют гранты

Одно из главных изменений коснулось информационной системы «Univer».

В ней расширили функционал, который позволяет отслеживать движение бюджетных грантов. Система также теперь в обязательном порядке сохраняет неизменяемую историю данных о студентах и их успеваемости.

Это особенно важно для грантов, сохранение которых зависит от результатов сессии. Благодаря архиву оценки нельзя изменить задним числом.

Насколько защищена система

В июле 2026 года «Univer» прошла комплексную проверку на кибербезопасность.

Специалисты протестировали сетевую инфраструктуру, проверили исходный код и провели нагрузочные испытания. Надежность системы подтверждена соответствующими протоколами.

А что изменилось для преподавателей

В университете решили усилить и требования к профессиональному развитию преподавателей.

Ученый совет утвердил новую редакцию Политики по обеспечению качества, а также обновил правила работы Института повышения квалификации.

Теперь каждый преподаватель должен систематически повышать профессиональные компетенции и проходить курсы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет.

Что это дает студентам

Принятые меры направлены на более прозрачное использование бюджетных средств и повышение качества образовательного процесса.

В КазНУ отмечают, что исполнение предписания ВАП позволило усилить контроль за бюджетными грантами и обеспечить обучение студентов у преподавателей, которые регулярно обновляют свои профессиональные знания.

Работа по исполнению других предписаний и рекомендаций по итогам государственного аудита продолжается.