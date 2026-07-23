С 1 августа в Казахстане вступят в силу единые правила работы гидов, экскурсоводов и инструкторов по туризму. Новый документ устанавливает требования к качеству услуг, безопасности туристов и ответственности специалистов, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерстве туризма и спорта, туристические услуги теперь будут предоставляться на основании договора, заключенного с клиентом. Для его оформления туристу необходимо предоставить сведения о себе и лицах, в пользу которых заключается договор.

Что обязан делать гид

Согласно новым правилам, гиды и экскурсоводы обязаны не позднее чем за три дня до начала путешествия информировать туристов об особенностях маршрута. Они должны рассказать о правилах въезда и пребывания в месте назначения, местном законодательстве и обычаях, достопримечательностях, а также предупредить о возможных рисках.

Если во время поездки произойдет чрезвычайная ситуация, специалист обязан незамедлительно сообщить об этом в уполномоченные органы и родственникам туристов. Для маршрутов повышенной опасности путешественники должны будут письменно подтвердить, что ознакомлены с возможными рисками.

Требования к гидам

Для работы гидом по-прежнему необходимо иметь гражданство Казахстана и направить уведомление через портал eLicense.kz. При этом новые правила позволяют специалистам самостоятельно выбирать наиболее удобную организационно-правовую форму деятельности. Кроме того, рассматривается возможность включения гидов и экскурсоводов в перечень самозанятых.

В Министерстве отметили, что сведения обо всех зарегистрированных специалистах будут вноситься в электронный реестр, размещенный на официальных сайтах ведомства и национальной компании Kazakh Tourism. Это позволит туристам проверить, зарегистрирован ли выбранный гид.

Единые правила утверждены приказом министра туризма и спорта Казахстана. Их цель – установить единые профессиональные стандарты, повысить качество туристических услуг и обеспечить безопасность путешественников.

Читай также:

Розовое озеро Кобейтуз станет частью нацпарка: что изменится для туристов и природы

Шымбулак и Oi-Qaragai объединят в крупнейший горнолыжный курорт