Чему Казахстан может научиться у Сингапура: Ли Сянь Лун прочитал лекцию в Астане

Старший министр Сингапура, третий премьер-министр страны Ли Сянь Лун прочитал в Nazarbayev University лекцию на тему «Как Сингапур развивал экономику и сохранял её конкурентоспособность», передает корреспондент BAQ.KZ.

Фото: BAQ.kz/Олжас Адай

Ли Сянь Лун занимал пост премьер-министра Сингапура в течение 20 лет – с 2004 по 2024 год. Он является старшим сыном Ли Куан Ю – основателя Сингапура и первого премьер-министра страны.

В ходе лекции старший министр рассказал об истории отношений между Казахстаном и Сингапуром.

«История связей между двумя странами насчитывает более тридцати лет. В сентябре 1991 года старший министр Сингапура Ли Куан Ю посетил Казахстан по приглашению тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева. Накануне распада Советского Союза он выступил в Верховном Совете, поделившись своими взглядами на экономическую политику и переход Казахстана к рыночной экономике. После этого визита связи между нашими странами начали активно развиваться, и в 1993 году между Казахстаном и Сингапуром были установлены официальные дипломатические отношения. В 2023 и 2024 годах состоялись взаимные государственные визиты, а руководители парламентов двух стран также совершили взаимные визиты», – сказал Ли Сянь Лун.

Фото: BAQ.kz/Олжас Адай

По его словам, сингапурские учёные также внесли вклад в развитие Назарбаев Университета. Высшей школой государственной политики университета в течение десяти лет руководил сингапурский учёный, профессор Школы государственной политики имени Ли Куан Ю Хуэй Вэнь Тат.

Старший министр отметил, что, несмотря на различия в географическом положении и природных ресурсах, Казахстан и Сингапур имеют немало общего.

«Сингапур – небольшое островное и морское государство, со всех сторон окружённое водой и практически не имеющее природных ресурсов. Казахстан, напротив, богат энергетическими и минеральными ресурсами, обладает огромной территорией, но не имеет прямого выхода к морю. Расстояние между двумя странами составляет 6 тысяч километров. Несмотря на это, у нас есть общие черты. У обеих стран есть гораздо более крупные соседи. Обе страны вышли из состава более крупных объединений и обрели независимость, сохранив при этом тесные связи с ними: Казахстан – со странами бывшего Советского Союза, а Сингапур – с Малайзией. Мы стремимся поддерживать добрососедские отношения и развивать связи со странами по всему миру», – отметил он.

Фото: BAQ.kz/Олжас Адай

По словам Ли Сянь Луна, объёмы торговли и инвестиций между Казахстаном и Сингапуром пока остаются относительно небольшими. Однако глобальные процессы и вызовы оказывают влияние на обе страны.

«В период, когда многосторонние механизмы сотрудничества испытывают давление, государствам необходимо выстраивать новые партнёрства со странами, чьи интересы совпадают с их собственными. Важно не ограничиваться традиционными торговыми и инвестиционными партнёрами, а искать новые возможности для экономического сотрудничества. Укрепление связей между Казахстаном и Сингапуром открывает широкие возможности для обеих стран. Мы можем многому научиться на опыте друг друга», – сказал старший министр.

Он также рассказал о пути экономического развития Сингапура. После Второй мировой войны транзитная торговля в стране пришла в упадок, а рождаемость резко выросла. Главной задачей стало обеспечение занятости молодого и быстро растущего населения.

«В начале 1960-х годов родильное отделение больницы Канданг-Кербау было учреждением с самым высоким в мире числом зарегистрированных родов. Как и многие сингапурцы, я тоже родился там. Нам необходимо было создавать рабочие места для молодого и растущего населения. Руководство Сингапура пришло к выводу, что решением проблемы должна стать индустриализация экономики и развитие трудоёмких производств, способных обеспечить большое количество рабочих мест», – рассказал Ли Сянь Лун.

Фото: BAQ.kz/Олжас Адай

Для формирования крупного внутреннего рынка сбыта промышленной продукции Сингапур в 1963 году вошёл в состав Федерации Малайзия. Однако ожидаемый рынок так и не сформировался, а политические проблемы и межэтническая напряжённость усилились. Через два года Сингапур вышел из состава Малайзии и стал независимым государством.

К концу 1970-х годов экономика страны вступила в новый этап развития. Безработица была практически ликвидирована, и возник дефицит рабочей силы. До этого Национальный совет по заработной плате сдерживал рост зарплат, из-за чего у компаний было меньше стимулов повышать производительность труда и инвестировать в повышение квалификации сотрудников.

«Чтобы продолжить развитие экономики и вывести её на новый уровень, необходимо было изменить курс. Поэтому правительство начало проводить политику существенного повышения заработной платы. Цель заключалась в том, чтобы стимулировать компании переходить к высокотехнологичным производствам с более высокой добавленной стоимостью. В течение нескольких лет эта политика давала результаты, и экономика продолжала быстро расти. Однако впоследствии повышение заработной платы превысило допустимый уровень», – отметил он.

Фото: BAQ.kz/Олжас Адай

Ли Сянь Лун также подчеркнул, что иностранные специалисты дополняли местную рабочую силу, позволяя компаниям создавать для сингапурцев качественные рабочие места.

«Мы инвестировали в инфраструктуру, необходимую для развития экономики. Были построены новые терминалы аэропорта, интегрированный и автоматизированный контейнерный порт, качественная система общественного транспорта и государственное жильё. Мы развивали общенациональную оптоволоконную и мобильную инфраструктуру широкополосной связи, а также цифровизировали государственные услуги. Благодаря этим мерам наша экономика стабильно развивается с начала 2000-х годов и по сегодняшний день», – сказал старший министр.

Он отметил, что процветанию Сингапура способствовали не только внутренняя политика и стратегия, но и благоприятные внешние условия, которые складывались на протяжении большей части шестидесяти лет после обретения независимости.

«Многосторонняя торговая система, основанная на правилах, функционировала стабильно. Большинство стран стремились углублять экономическую интеграцию, выстраивать взаимовыгодные партнёрские отношения и добиваться общего процветания. Сегодня мы вновь оказались на переломном этапе», – сказал Ли Сянь Лун.

Напомним, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял старшего министра Сингапура Ли Сянь Луна в Акорде. Глава государства отметил историческое значение его первого визита в Казахстан и подчеркнул, что визит Ли Куан Ю в нашу страну 35 лет назад заложил прочную основу для развития двусторонних отношений.

В ходе встречи стороны обсудили укрепление торгово-инвестиционных связей, расширение сотрудничества в сфере транспорта и логистики, искусственного интеллекта и цифровизации, «умных» городов, сельского хозяйства, критически важных минералов и туризма.

В настоящее время в Казахстане работают около 500 компаний с участием сингапурского капитала. Среди них – такие крупные компании, как PSA International и Temasek Holdings.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что при строительстве нового современного аэропорта в Астане будет учтён опыт аэропорта Чанги, который считается «золотым стандартом» мировой авиации.

В завершение встречи Президент наградил Ли Сянь Луна орденом «Достық» I степени за значительный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между двумя странами.