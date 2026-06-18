Что произошло на ЧМ-2026 за ночь: исторический гол Узбекистана и победа Англии
Узбекистан забил первый гол в истории мундиалей, Англия обыграла Хорватию, а Гана вырвала победу над Панамой на последних секундах.
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На чемпионате мира по футболу 2026 года минувшей ночью произошло сразу несколько ярких событий. Главным героем для болельщиков Центральной Азии стал Узбекистан, который отметился своим первым голом в истории мировых первенств, передает BAQ.kz.
Исторический гол Узбекистана
Сборная Узбекистана провела свой первый матч с Колумбией. Полузащитник Аббосбек Файзуллаев на 60-й минуте забил первый гол национальной команды на мундиалях.
Однако добиться положительного результата дебютантам турнира не удалось. Встреча с Колумбией на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико завершилась победой южноамериканцев со счетом 3:1.
В составе колумбийцев отличились Даниель Муньос (41-я минута), Луис Диас (65-я) и Хаминтон Кампас (90+9).
Теперь узбекистанцам предстоит непростое испытание: в следующем туре 23 июня они встретятся со сборной Португалии. В другой игре группы K Колумбия сыграет против ДР Конго.
Англия – Хорватия
Сборная Англии в результативном матче обыграла Хорватию со счетом 4:2.
Главным героем встречи стал Харри Кейн, оформивший дубль еще в первом тайме. Несмотря на то что хорваты дважды сравнивали счет, после перерыва Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд принесли англичанам уверенную победу.
После первого тура Англия возглавила группу L.
Гана – Панама
Самая драматичная развязка ночи произошла в матче Гана – Панама.
Команды долго не могли открыть счет и уже готовились разойтись миром, однако на пятой компенсированной минуте Самюэль Иренки забил победный мяч и принес Гане три очка – 1:0.
Благодаря этой победе ганцы сравнялись по очкам с Англией и сохранили хорошие шансы на выход в плей-офф.
Во втором туре группового этапа сборная Англии сыграет с Ганой, а Хорватия встретится с Панамой. Для Узбекистана борьба за выход из группы также продолжается – впереди матчи против Португалии и ДР Конго.
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