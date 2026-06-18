Что произошло на ЧМ-2026 за ночь: исторический гол Узбекистана и победа Англии

На чемпионате мира по футболу 2026 года минувшей ночью произошло сразу несколько ярких событий. Главным героем для болельщиков Центральной Азии стал Узбекистан, который отметился своим первым голом в истории мировых первенств, передает BAQ.kz.

Исторический гол Узбекистана

Сборная Узбекистана провела свой первый матч с Колумбией. Полузащитник Аббосбек Файзуллаев на 60-й минуте забил первый гол национальной команды на мундиалях.

Однако добиться положительного результата дебютантам турнира не удалось. Встреча с Колумбией на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико завершилась победой южноамериканцев со счетом 3:1.

В составе колумбийцев отличились Даниель Муньос (41-я минута), Луис Диас (65-я) и Хаминтон Кампас (90+9).

Теперь узбекистанцам предстоит непростое испытание: в следующем туре 23 июня они встретятся со сборной Португалии. В другой игре группы K Колумбия сыграет против ДР Конго.

Англия – Хорватия

Сборная Англии в результативном матче обыграла Хорватию со счетом 4:2.

Главным героем встречи стал Харри Кейн, оформивший дубль еще в первом тайме. Несмотря на то что хорваты дважды сравнивали счет, после перерыва Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд принесли англичанам уверенную победу.

После первого тура Англия возглавила группу L.

Гана – Панама

Самая драматичная развязка ночи произошла в матче Гана – Панама.

Команды долго не могли открыть счет и уже готовились разойтись миром, однако на пятой компенсированной минуте Самюэль Иренки забил победный мяч и принес Гане три очка – 1:0.

Благодаря этой победе ганцы сравнялись по очкам с Англией и сохранили хорошие шансы на выход в плей-офф.

Во втором туре группового этапа сборная Англии сыграет с Ганой, а Хорватия встретится с Панамой. Для Узбекистана борьба за выход из группы также продолжается – впереди матчи против Португалии и ДР Конго.

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