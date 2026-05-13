В Казахстан туристам напомнили о необходимости проверять документы перед покупкой тура, чтобы избежать рисков и обеспечить свою правовую защиту, передает BAQ.kz.

Безопасность отдыха напрямую зависит от соблюдения всех юридических формальностей при оформлении поездки.

Перед покупкой тура рекомендуется убедиться, что турагентство работает официально. Для этого необходимо проверить наличие уведомления о начале деятельности и убедиться, что компания включена в государственный электронный реестр.

Обязательным этапом является заключение договора на туристское обслуживание. В документе должны быть четко указаны страна и даты поездки, стоимость тура, условия оплаты и возврата средств, а также ответственность сторон.

Особое внимание следует уделить оплате. После внесения денег туристу должны выдать фискальный чек. В министерстве предупреждают: не стоит переводить средства на личные счета менеджеров, так как это лишает вас юридической защиты.

После полной оплаты тура агентство обязано предоставить пакет документов для поездки. В него входят ваучер с данными об отеле и услугах, авиабилеты или маршрут-квитанции, страховой полис, а также туркод - гарантия защиты прав туриста.

В случае чрезвычайных ситуаций гражданам рекомендуется обращаться в систему гарантирования прав туристов "Туристік Қамқор" по телефону горячей линии +7 700 112 2 112.

Читай также:

Более 4 тысяч казахстанских туристов получили помощь из-за ситуации на Ближнем Востоке

Казахстанцы просят Air Astana вернуть их домой из-за эскалации на Ближнем Востоке