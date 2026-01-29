Cледующее заседание Конституционной комиссии состоится в пятницу, 30 января, передаёт BAQ.KZ.

На заседании Конституционной комиссии министр юстиции Ерлан Сарсембаев представил основные предложения по обновлению Конституции Республики Казахстан, подчеркнув, что предлагаемые изменения представляют собой комплексное переосмысление Основного закона, а не отдельные поправки.

По его словам, проект поправок предусматривает введение специальных правовых режимов на отдельных территориях страны для стимулирования экономического развития и улучшения инвестиционного климата.

Напомним, полномочия Президента пересмотрят в рамках конституционной реформы.