Cледующее заседание Конституционной комиссии состоится 30 января

Cледующее заседание Конституционной комиссии  состоится в пятницу, 30 января, передаёт BAQ.KZ.

На заседании Конституционной комиссии министр юстиции Ерлан Сарсембаев представил основные предложения по обновлению Конституции Республики Казахстан, подчеркнув, что предлагаемые изменения представляют собой комплексное переосмысление Основного закона, а не отдельные поправки.

По его словам, проект поправок предусматривает введение специальных правовых режимов на отдельных территориях страны для стимулирования экономического развития и улучшения инвестиционного климата.

Напомним, полномочия Президента пересмотрят в рамках конституционной реформы.

