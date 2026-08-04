В Дании стартовал новый призыв в армию по обновленным правилам. Около 1,6 тысячи новобранцев, включая женщин, приступили к прохождению 11-месячной военной службы, сообщает Reuters.

Ранее обязательная служба в стране длилась четыре месяца. Одновременно впервые в истории Дании призыв распространили и на женщин.

Как отмечает Reuters, изменения связаны с усилением мер безопасности на фоне войны в Украине, а также растущего внимания к Арктическому региону. Власти страны намерены укрепить обороноспособность и увеличить численность вооруженных сил.

В этом году Дания также впервые направит более 100 призывников в Гренландию, где они будут выполнять задачи совместно с профессиональными военными. Новобранцы сначала пройдут пять месяцев базовой подготовки, после чего еще шесть месяцев будут нести службу в подразделениях. Кроме того, в программе подготовки появилось новое направление, связанное с использованием беспилотников.

Формально призыв в Дании проводится по системе жеребьевки среди всех здоровых граждан, достигших 18 лет. Однако на практике армия комплектуется преимущественно добровольцами.

Власти рассчитывают постепенно увеличить количество ежегодно призываемых с 5 тысяч до 7,5 тысячи человек к 2033 году.

Решение о реформе было принято на фоне напряженной ситуации вокруг Гренландии. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании установить контроль над островом, объясняя это интересами национальной безопасности США. Эти заявления были отвергнуты властями Дании и Гренландии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее заявила, что страна готова защищать «каждый дюйм» своей территории, включая Гренландию. Военная служба по призыву также действует в Швеции, Финляндии, Норвегии, а также в странах Балтии – Эстонии, Латвии и Литве.

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