Казахстанские спортсмены начали выступления в соревнованиях по тяжелой атлетике на Играх Исламской солидарности, передает BAQ.KZ.

Первой в борьбу за медали вступила 18-летняя Дарья Балабаюк, выступавшая в весовой категории до 63 килограммов.

Спортсменка показала результат — 81 килограмм в рывке и 104 килограмма в толчке. По итогам соревнований Дарья Балабаюк заняла пятое место в каждом упражнении и в сумме двоеборья.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.