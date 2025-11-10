  • 10 Ноября, 16:27

Дарья Балабаюк вошла в топ-5 на Играх Исламской солидарности

Фото: Тұрар Қазанғапов

Казахстанские спортсмены начали выступления в соревнованиях по тяжелой атлетике на Играх Исламской солидарности, передает BAQ.KZ.  

Первой в борьбу за медали вступила 18-летняя Дарья Балабаюк, выступавшая в весовой категории до 63 килограммов.

Спортсменка показала результат — 81 килограмм в рывке и 104 килограмма в толчке. По итогам соревнований Дарья Балабаюк заняла пятое место в каждом упражнении и в сумме двоеборья.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов. 

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

