Датские компании хотят расширять работу в Казахстане – глава МИД Дании

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился в Акорде с министром иностранных дел Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном. Глава датского МИД прибыл в Астану с официальным визитом.

Токаев назвал Данию надежным партнером Казахстана в Северной Европе и Европейском Союзе. В следующем году страны отметят 35-летие дипломатических отношений.

Мы рассматриваем Данию как авторитетную и влиятельную страну Европы и как надежного партнера. Убежден, что наши отношения обладают огромным потенциалом, который необходимо раскрыть при условии, что обе стороны будут активно и целенаправленно работать в этом направлении, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Датские компании проявляют интерес к Казахстану

Отдельное внимание на встрече уделили торговле и инвестициям. Президент отметил, что у двух стран еще есть большие возможности для развития сотрудничества.

В частности, Токаев приветствовал запуск крупного инвестиционного проекта Carlsberg в Алматинской области. По его словам, проект внесет вклад в развитие пищевой промышленности Казахстана.

Ларс Лёкке Расмуссен поздравил Казахстан с предстоящим 35-летием Независимости. Он также заявил, что Дания заинтересована в развитии отношений с Казахстаном и расширении экономических связей.

Казахстан является ведущей экономикой Центральной Азии. Датские компании уже широко представлены здесь, а интерес к дальнейшему расширению связей растет, – заявил Ларс Лёкке Расмуссен.

От ИИ до водной безопасности

Токаев и Расмуссен также обсудили направления, где Казахстан и Дания могут расширить совместную работу.

Среди них – транспорт и логистика, цифровизация и искусственный интеллект. Стороны также говорили о критических минералах, сельском хозяйстве и водной безопасности.

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