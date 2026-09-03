Дело Улданы Мырзуан: в суде рассказали о тяжелых травмах фельдшера

В Астане продолжается судебный процесс по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан. На заседании огласили результаты судебно-медицинской экспертизы и подробно рассказали о травмах, которые девушка получила после повторного обрушения фасада здания и падения кондиционера, передает корреспондент BAQ.KZ.

Во время изучения материалов дела прокурор Нурдаулет Абуов огласил заключение судебно-медицинской экспертизы.

Согласно документу, Улдана Мырзуан 2002 года рождения умерла от открытой черепно-мозговой травмы, которая сопровождалась переломами костей черепа, кровоизлияниями под оболочки головного мозга и повреждением мозговой ткани.

Травма привела к выраженному отеку и набуханию мозга, развитию дислокационного синдрома и сдавлению ствола головного мозга.

Согласно медицинским документам, Улдана Мырзуан умерла 18 ноября 2025 года в 10:10.

Во время судебно-медицинского исследования тела специалисты выявили многочисленные тяжелые повреждения.

У девушки были рвано-ушибленные раны в левой теменной области, гематомы вокруг обоих глаз, переломы медиальных и латеральных стенок обеих глазниц и перелом переднемедиальной стенки левой гайморовой пазухи.

Эксперты выявили переломы обеих скуловых дуг со смещением костных отломков и кровоизлияния в мягкие ткани лобной, теменной и височной областей головы.

Зафиксированы линейные переломы лобных, теменных и височных костей с обеих сторон, которые распространялись до средней черепной ямки.

В правой лобно-теменно-височной области выявили острую субдуральную и эпидуральную гематомы. В левой лобно-височной области обнаружили острое субдуральное кровоизлияние. Кровоизлияния были зафиксированы и в тканях вокруг обоих глаз.

Экспертиза показала диффузный отек и набухание головного мозга, дислокационный синдром, вклинение миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие и сдавление ствола мозга. На этом фоне развились вторичные повреждения.

По словам прокурора, эксперт пришел к выводу, что травмы образовались от воздействия твердых тупых предметов. Специалисты не исключили, что они могли возникнуть при обстоятельствах, указанных в медицинской документации.

В совокупности повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Экспертиза установила прямую причинно-следственную связь между полученными травмами и смертью фельдшера.

Во время исследования внутренних органов специалисты выявили заболевания, гепатит и тяжелую гнойную бронхопневмонию.

В заключении указано, что эти состояния развились как осложнения тяжелой черепно-мозговой травмы и могли дополнительно ухудшить состояние пациентки.

Напомним, 8 ноября 2025 года в Астане обрушилась кирпичная облицовка фасада жилого дома. Пострадали пять человек.

Среди них была фельдшер Улдана Мырзуан, которая приехала на место происшествия в составе бригады скорой помощи. Во время повторного обрушения она получила тяжелые травмы. На нее упал кондиционер.

Девушку госпитализировали. Спустя десять дней, 18 ноября, она умерла в больнице.

Ранее в суде по этому делу дал показания промышленный альпинист Станислав Тимуш.

Один из жильцов дома рассказал, при каких обстоятельствах фельдшер получила травмы.

Другой свидетель сообщил суду, что состояние дома, возле которого пострадала Улдана Мырзуан, остается плохим.