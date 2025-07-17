На суде по делу Перизат Кайрат допрошен индивидуальный предприниматель, через которого, по версии следствия, проходили крупные суммы благотворительных переводов. Сегодня был допрошен индивидуальный предприниматель, на счёт которого, по его словам, поступили более 70 миллионов тенге от фонда "BizBirgemiz Qazaqstan 2030". Как передаёт корреспондент BAQ.KZ из зала суда, речь шла о единовременном переводе, который был обналичен и передан посреднику.

"Ко мне обратился мой друг Адильхан Мусин. Сказал, что нужно помочь закупить юрты и другие товары для пострадавших от паводков. Я согласился, потому что давно его знаю. Он знал, что у меня есть ИП", — сообщил свидетель.

Деньги, по словам предпринимателя, поступили в апреле 2024 года. Он снял сумму в банке и передал Адильхану Мусину. Передача происходила в личном рюкзаке, при этом сам свидетель, как он отметил, не пересчитывал сумму и не получал никакого вознаграждения:

"Я действовал на безвозмездной основе, просто по дружбе. Что дальше происходило с деньгами — мне неизвестно", — заявил он.

Свидетель подтвердил, что не имел прямых контактов с Перизат Кайрат, но знал о её участии в сборах средств для гуманитарной помощи. Схема, по его словам, была проста: фонд переводил деньги на счёт ИП, предприниматель обналичивал их и передавал наличными.

"Это был единственный перевод. Больше никаких операций через моё ИП не было", — подчеркнул он.

Ранее в ходе слушаний другой свидетель сообщил суду, что через аналогичную схему от фонда могли быть выведены суммы на общую сумму более 200 миллионов тенге.

Накануне в суде выступил представитель "Алматы Тазалық", сотрудники которого перечислили 3 миллиона тенге в фонд "BizBirgemiz Qazaqstan 2030".

BAQ.KZ продолжает следить за развитием судебного процесса.