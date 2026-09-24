«Деньги не вернут мне Улдану»: мать погибшей фельдшера выступила в суде

Мать погибшей при обрушении фасада в Астане 23-летней фельдшера Улданы выступила в судебных прениях. Она заявила, что не требует от подсудимой денежной компенсации и попросила суд в случае признания ее виновной назначить наказание, не связанное с лишением свободы, передает BAQ.KZ.

Выступая в суде, женщина призналась, что ей тяжело говорить о погибшей дочери. Она подчеркнула, что пришла в суд не ради мести и не намерена обвинять кого-либо до вынесения решения.

«Я не пришла в зал суда, чтобы кому-то мстить или кого-то обвинять. Я никому не говорю: «Ты виноват». Я также не стою здесь ради моральной компенсации. Я ее не требовала и не требую. Деньги не вернут мне Улдану. Никакая компенсация не вернет ее улыбку и голос. Я не могу измерить жизнь моей Улданы деньгами. Я прошу правды и справедливости», – сказала мать погибшей.

По ее словам, для семьи важно, чтобы суд всесторонне изучил обстоятельства произошедшего и принял решение на основании закона.

«Если в действиях Сауле Жубаниязовой нет состава уголовного правонарушения, прошу освободить ее от ответственности. Потому что Сауле Жубаниязова тоже мать. Я тоже мать. У нее двое детей. Я потеряла дочь, но не хочу, чтобы ее дети остались без нее», – сказала потерпевшая.

При этом женщина попросила суд, если вина подсудимой будет доказана, назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

Мать погибшей также рассказала, что Улдана с детства хотела связать свою жизнь с медициной и осознанно выбрала профессию фельдшера. В день трагедии девушка приехала на место происшествия по служебному вызову, чтобы оказать помощь пострадавшим.

«Она приехала туда ради людей, чтобы в рамках своей работы выполнить профессиональный долг и оказать помощь гражданам», – отметила мать девушки.

По ее словам, за проявленное мужество Улдана была посмертно награждена медалью «Ерлігі үшін».

Завершая выступление, мать погибшей вновь попросила суд установить все обстоятельства трагедии и вынести справедливое решение.

«Если суд признает ее виновной, прошу назначить Сауле Жубаниязовой наказание, не связанное с лишением свободы», – сказала она.