Деньги продолжают идти на депозиты: вклады казахстанцев приблизились к 24 трлн тенге

В июле 2026 года в Казахстане продолжился заметный приток денег на тенговые депозиты. Вклады физических лиц за месяц увеличились на 458,6 млрд тенге и приблизились к 24 трлн тенге, следует из отчетности Национального банка РК.

На депозитах казахстанцев – почти 24 трлн тенге

По итогам июля объем депозитов физических лиц в национальной валюте достиг 23,999 трлн тенге. Месяцем ранее показатель составлял 23,540 трлн тенге.

Таким образом, только за июль тенговые вклады населения выросли примерно на 458,6 млрд тенге, или почти на 2%.

При этом объем валютных депозитов физических лиц, напротив, сократился: с 4,027 трлн до 3,941 трлн тенге в эквиваленте. Снижение составило около 86 млрд тенге.

скриншот nationalbank.kz

Бизнес также наращивает тенговые депозиты

Похожая динамика наблюдается у компаний. Объем тенговых депозитов небанковских юридических лиц за июль вырос с 16,700 трлн до 17,160 трлн тенге.

Прирост за месяц составил около 460,3 млрд тенге.

В результате общий объем депозитов в национальной валюте к концу июля достиг 41,159 трлн тенге, увеличившись за месяц примерно на 919 млрд тенге.

Всего же объем депозитов в Казахстане, включая средства в национальной и иностранной валюте, на конец июля составил 50,902 трлн тенге.

При этом темпы притока денег на тенговые вклады замедлились по сравнению с июнем. Тогда прирост составил около 935 млрд тенге у физических лиц и 967 млрд тенге у юридических лиц.

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