Деньги, товары, спасатели и медики: как Казахстан оказывает гуманитарную помощь другим странам

Казахстан может оказывать другим государствам гуманитарную помощь не только деньгами и товарами, но и направлять спасательные и медицинские формирования. В МИД рассказали BAQ.KZ, какие условия необходимы для принятия такого решения и кто должен инициировать обращение.

Согласно действующим правилам, Казахстан может оказывать гуманитарную помощь другим государствам в денежной, материальной и иной форме. В зависимости от ситуации речь может идти также о направлении за рубеж спасательных и медицинских формирований.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, вопрос об оказании гуманитарной помощи рассматривается в соответствии с национальным законодательством и установленными процедурами.

В частности, согласно пункту 5 Правил оказания гуманитарной помощи, утвержденных постановлением Правительства Казахстана от 8 октября 2019 года №743, основанием для рассмотрения вопроса являются обращение иностранного государства или международной организации и поручение Президента Республики Казахстан.

Таким образом, инициатива со стороны другого государства или международной организации является одним из необходимых условий для запуска процедуры рассмотрения вопроса.

Какую помощь может оказать Казахстан

В действующих правилах предусмотрено несколько форм гуманитарной помощи. Она может предоставляться в денежной или товарной форме, а также в виде услуг.

В частности, Казахстан может направлять за рубеж спасательные и медицинские формирования. Конкретный формат помощи зависит от ситуации и потребностей пострадавшей стороны.

При этом решение об оказании помощи принимается с учетом требований национального законодательства и установленного порядка.

«Казахстан в рамках международных механизмов может рассматривать вопрос о предоставлении финансовой или материальной помощи, однако ее оказание должно осуществляться в соответствии с национальным законодательством и установленными процедурами», – сообщили в МИД.

Может ли Казахстан оказать помощь через международные организации

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, не исключается возможность предоставления Казахстаном финансовой или материальной помощи в рамках ООН и других международных организаций.

При этом и такой формат помощи должен соответствовать законодательству Казахстана и действующим процедурам.

Таким образом, международные организации также могут выступать каналом, через который рассматривается вопрос об оказании Казахстаном гуманитарной поддержки.

Какие дипломатические каналы используются

МИД также сообщил, что дипломатические каналы между Казахстаном и другими государствами используются для взаимодействия по соответствующим вопросам.

В частности, по линии отношений с Непалом Казахстан осуществляет аккредитацию через Посольство Республики Казахстан в Нью-Дели. Непал, в свою очередь, осуществляет аккредитацию в Казахстане через Москву.

В ведомстве подчеркнули, что при необходимости вопросы оказания гуманитарной помощи рассматриваются по установленным официальным каналам.

Таким образом, оказание гуманитарной помощи другому государству не происходит автоматически. Для рассмотрения вопроса необходимы предусмотренные законодательством основания, после чего определяется возможный формат и объем помощи.

Согласно действующим правилам, такая помощь может включать финансовые средства, товары, а также направление специалистов, в том числе спасательных и медицинских формирований.

Напомним, ранее BAQ.KZ сообщал, что после стихийного бедствия в Непале решение о направлении казахстанских спасателей принято не было. В МЧС отмечали, что официального запроса от компетентных органов Непала на отправку казахстанских спасателей не поступало.

По последним данным, поиски трех граждан Казахстана, которые могли находиться в районе бедствия на границе Непала и Китая, продолжаются. Новой информации об их местонахождении пока не поступало.