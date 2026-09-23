Депутат обеспокоен влиянием блогеров и коучей на молодежь Казахстана

Депутат Курултая Дихан Камзабекулы заявил, что часть подростков и молодых людей подражает, по его мнению, некомпетентным блогерам и сомнительным коучам и верит в возможность заработать большие деньги без особых усилий. Об этом он написал в депутатском запросе, адресованном министрам культуры и информации и просвещения, передает BAQ.KZ.

Депутат считает, что школьникам и студентам нужно чаще рассказывать о казахстанских учёных, инженерах и изобретателях, ставить им в пример их достижения.

«К сожалению, заметно, что часть подростков и молодежи подражает некомпетентным блогерам и сомнительным коучам, а порой верит, что большие деньги можно заработать без особых усилий», - сказал депутат на заседании Курултая.

Депутат предложил разработать проект, который поможет повысить интерес молодёжи к людям интеллектуальных профессий, а также регулярно рассказывать о деятелях науки и технологий в СМИ и на цифровых платформах.

Кроме того, он призвал создать программы для привлечения талантливой молодежи к инженерно-техническим и естественно-научным специальностям. Успехи технических кружков и конструкторских площадок депутат предложил включить в показатели оценки работы школ и дворцов школьников.