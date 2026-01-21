В Мажилисе предложили пересмотреть ответственность за изнасилование. Депутат Мурат Абенов заявил, что действующие сроки наказания слишком мягкие, передает BAQ.KZ.

– Надо усилить статью за изнасилование. За похищение невест мы до 10 лет сделали, а за изнасилование – только с 3 до 8 лет. Я думаю, это пробел большой, мы должны теперь усилить. Я предлагаю коллегам, и сам готов инициировать, усилить ответственность за изнасилование", – сказал Абенов в кулуарах Мажилиса.

Ранее депутат высказался о бездействии полиции Шымкента по делу об убийстве 21-летней студентки Нурай Серикбай в Шымкенте. О жестокой расправе над девушкой стало известно в 12 января, полиция подтвердила факт, сообщив, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".