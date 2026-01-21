Депутат Мажилиса Мурат Абенов прокомментировал дело об убийстве 21-летней студентки Нурай Серикбай в Шымкенте, передает BAQ.KZ.

Мажилисмен считает, что девушку можно было спасти. Он также напомнил, что с сентября 2025 года вступила в силу новая поправка в Уголовный кодекс — статья 125-1 "Принуждение к браку".

По мнению депутата, в департаменте полиции Шымкента не было проведено достаточной разъяснительной работы по ужесточению наказания по этой статье.

– Новый закон вступил в действие в сентябре. Уже прошло три месяца. Полиция, я думаю, в Шымкенте ни одной встречи не провела (разъяснительной — прим. редакции). Мы (депутаты — прим. редакции) во многих регионах провели встречи, объяснили. Полиция ни Шымкента, ни Туркестана вообще разъяснительную работу не проводит. И у меня такое ощущение, что они внутренне поддерживают эти непонятные традиции, понимаете? (...) Девочку можно было спасти. Мне очень жалко Нурай. Я вот думаю, как родителям тяжело. Если бы родители не обращались, но они обращались в полицию", — сказал он.

О жестокой расправе над девушкой стало известно в 12 января, полиция подтвердила факт, сообщив, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина.

Брат девушки потребовал максимального наказания для убийцы. Он опубликовал обращение в социальных сетях, прокомментировав произошедшее и позицию семьи в отношении подозреваемого.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае прокомментировал трагическую гибель девушки. Он поручил оценить действия полиции по делу Нурай Серикбай.

Руководство полиции Шымкента лишилось должностей.