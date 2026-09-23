После проблем с Work and Travel в Казахстане предложили усилить контроль за посредниками

Депутат Курултая Константин Петров предложил ввести государственную аккредитацию для агентств, которые организуют зарубежные стажировки и программы молодежного обмена. С таким запросом от фракции партии «Әділет» он обратился к министрам туризма и спорта и науки и высшего образования, передает BAQ.KZ.

Поводом для обращения стали случаи, на которые указал депутат: по его словам, около 200 казахстанских студентов, отправившихся в США по программе Work and Travel, оказались без поддержки из–за действий организаторов. Он также упомянул ситуацию в Актобе, где на людей, как сообщается в запросе, оформляли кредиты на несуществующие туры.

Депутат считает, что деятельность посредников, отправляющих граждан на зарубежные стажировки и программы обмена, нуждается в более строгом контроле. Он предложил обязать такие агентства проходить аккредитацию и заключать прямые договоры с официально признанными принимающими организациями за рубежом.

Кроме того, депутат призвал создать открытый реестр аккредитованных операторов, чтобы граждане могли проверить компанию до заключения договора. Еще одна предложенная мера – резервные фонды или страхование для покрытия расходов на экстренное возвращение граждан в случае банкротства компании или мошенничества.

"Законодательство ЕС требует наличия обязательных гарантий и компенсационных фондов, за счет которых в случае кризиса или банкротства компании немедленно осуществляется экстренное возвращение домой граждан

и полный возврат их средств. К сожалению, в Казахстане деятельность посредников, отправляющих молодежь на стажировки и за рубеж, должным образом не лицензируется и не контролируется", – сказал депутат.

Ранее в Минтуризма сообщили, что внутренний туризм в Казахстане вырос почти вдвое за семь лет.

Казахстан оказался среди заметных внешних рынков для туристической отрасли Ближнего Востока.