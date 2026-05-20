Депутат высказался о резонансном судебном процессе в Атырау

Депутат Мажилиса Абзал Куспан прокомментировал резонансный судебный процесс, проходящий в Атырау, и заявил, что не сомневается в виновности обвиняемого. По его словам, это дело вновь поднимает проблему религиозного радикализма в обществе, передает BAQ.KZ.

По словам депутата, он следил за этим делом ещё до того, как преступление было официально зарегистрировано.

"Когда только начали появляться первые версии, человек, представившийся хакером из Дубая, заявил о возможной причастности подозреваемого (Султана Сарсемалиева - ред.) к этому преступлению. С тех пор я наблюдаю за этим делом. Сейчас основное преступление раскрыто. У меня нет никаких сомнений, что именно этот человек совершил преступление. Также не сомневаюсь, что ему будет назначено самое суровое наказание. Тем более сам обвиняемый полностью не отрицает свою причастность", - заявил Абзал Куспан.

Куспан считает, что итоги судебного процесса должны стать поводом для принятия на государственном уровне конкретных и жёстких решений по вопросам религиозного радикализма.

"Ещё до раскрытия преступления местные жители говорили о возможной связи подозреваемого с радикальным религиозным течением. Поэтому эту проблему нельзя игнорировать. Радикализм нередко сопровождается особой жестокостью. Ситуация на Ближнем Востоке - тому подтверждение. Мы поднимаем этот вопрос уже давно", - отметил депутат.

Также Абзал Куспан прокомментировал информацию, распространяемую в соцсетях, о том, что подозреваемый якобы оформлял кредиты на других людей. По его словам, правовую оценку этим сведениям можно будет дать только после вступления приговора в законную силу.

"Сейчас распространяются лишь отдельные сведения. Для оформления кредита на имя другого человека необходимы конкретные документы, например нотариальная доверенность. Если выяснится, что таких документов не было, тогда будут приняты соответствующие правовые меры. Но до этого суд должен всесторонне изучить все обстоятельства", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что статьи, по которым обвиняется подозреваемый, относятся к категории особо тяжких.

"Речь идёт об убийстве двух и более лиц с особой жестокостью. В таких случаях суд может назначить пожизненное лишение свободы. Но окончательное решение принимает суд", - пояснил Абзал Куспан.

