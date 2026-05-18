Оформил кредит на 4 млн тенге уже после смерти покойного: следствие раскрыло, как было совершено преступление

В Атырау в ходе судебного заседания по делу о кровавом преступлении, потрясшем страну, были озвучены следственные данные о гибели Наурыза Мукангалиева – сына погибшей семьи, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Согласно материалам следствия, между сторонами ранее существовали бытовые конфликты. Со временем напряжённость усиливалась, и между ними сохранялись взаимные обиды.

Инцидент произошёл в одном из частных домов в микрорайоне Мунайшы Атырауской области. По версии следствия, между Султаном Сарсемалиевым и Наурызом Мукангалиевым возник конфликт, который перерос в драку.

В материалах дела указано, что обвиняемый использовал кухонный нож. Согласно следственным данным, потерпевший получил тяжёлые ранения и скончался на месте происшествия.

По версии следствия, после инцидента обвиняемый попытался скрыть следы преступления. В материалах дела говорится, что он выкопал яму во дворе, завернул тело в ковёр и ночью закопал его.

По данным стороны обвинения, затем он забрал телефон погибшего и снял с его счёта 3 тысячи тенге наличными.

По словам прокурора, позже через банковское приложение, оформленное на имя погибшего, в мае был оформлен кредит на сумму 4 миллиона тенге.

Согласно следственным данным, обвиняемый также продолжал совершать финансовые операции в августе, октябре и декабре 2025 года. Общий объём последующих операций составил около 500 тысяч тенге.

Правоохранительные органы отмечают, что после происшествия предпринимались попытки скрыть следы преступления. В ходе следствия тело погибшего было обнаружено во дворе частного дома. Также зафиксированы действия по уничтожению возможных доказательств.

Известно, что Наурыз Мукангалиев некоторое время числился пропавшим без вести. Позже были обнаружены его останки, после чего проведена судебно-медицинская экспертиза.

Эксперты выявили на теле мужчины многочисленные травмы с признаками насилия. Среди них – тяжёлые повреждения внутренних органов. Специалисты пришли к выводу, что эти травмы стали непосредственной причиной смерти.

Напомним, в настоящее время в городе Атырау продолжается судебное разбирательство по делу о резонансном кровавом преступлении.

