Громкое дело в Атырау: прокурор назвал причину кровавого преступления

В Атырауской области в ходе судебного процесса по делу о гибели семьи Мукангалиевых прокурор, зачитывая обвинительный акт, сообщил о возможной причине преступления, передает корреспондент BAQ.KZ.

Согласно данным стороны обвинения, конфликт в семье начался в 2022 году.

Из материалов дела следует, что мать супруги обвиняемого Султана Сарсемалиева – Акбаян Мукангалиева настаивала на том, чтобы дочь не жила вместе с родителями мужа и снимала отдельную квартиру в городе. Однако Сарсемалиев отказался оставлять своих родителей.

По версии следствия, после этого между супругами часто происходили ссоры, и впоследствии они официально развелись. По решению суда дети остались с матерью. Однако со временем Сарсемалиев вновь вернулся в семью, и они переехали в арендованное жилье.

По данным стороны обвинения, в августе 2024 года ситуация ещё больше обострилась. Тогда семья приехала в гости к родителям женщины. Как было озвучено в суде, состояние беременной Акбаян резко ухудшилось, и после тяжёлой операции она 20 дней находилась в коме.

По словам прокурора, в этот период родители женщины пытались не допустить, чтобы зять уехал в город.

"В этот момент Карабалин и Отешкалиева (родители обвиняемого – ред.), опасаясь, что если Султан уедет в город, он заберет детей к своим родителям, требовали, чтобы он остался дома и не уезжал. После этого у Сарсемалиева возникла неприязнь к родственникам супруги», – заявил прокурор в суде.

Позже Акбаян выписали из больницы, однако у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, включая психическое состояние.

Согласно материалам дела, после этого Сарсемалиев и Мукангалиев отвезли Акбаян на лечение в Турцию. Однако лечение не дало результата.

По версии следствия, позже в арендованном доме под Атырау между Султаном Сарсемалиевым и Наурызом Мукангалиевым произошёл конфликт. По данным стороны обвинения, в ходе ссоры Сарсемалиев нанёс Мукангалиеву ножевое ранение.

По словам прокурора, после этого обвиняемый закопал тело в заранее вырытой яме во дворе дома. Также сообщается, что он полностью смыл следы крови внутри дома.

Кроме того, в материалах дела указано, что Сарсемалиев оформил кредит на сумму 4 миллиона тенге на имя погибшего Наурыза Мукангалиева.

Ранее в суде также было рассказано, как были убиты родители подозреваемого – Максот Карабалин и Насип Отешкалиева.

Напомним, в Атырау продолжается судебное разбирательство по делу о кровавом преступлении, потрясшем страну.

