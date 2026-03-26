Депутат Сената Марат Кожаев прокомментировал в кулуарах Сената смертельное ДТП в Алматы с тремя погибшими, передает BAQ.KZ.

Авария случилась в ночь на 21 марта около 03:30 на проспекте аль-Фараби, на пересечении с улицей Мендикулова.

По данным полиции, водитель автомобиля Zeekr, двигаясь в западном направлении, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Mercedes-Benz. В результате удара водитель Mercedes и двое его пассажиров погибли на месте. Водитель Zeekr был госпитализирован.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

"Нельзя говорить, что полиция не работает. Если опираться на статистику, выявляется множество правонарушений. Были внесены предложения о более строгом наказании для тех, кто систематически нарушает правила дорожного движения. Думаем включить их в следующие законодательные слушания. Что касается происшествия в Алматы, не стоит безоговорочно верить информации, распространяемой в сети. Полагаю, сейчас проводятся проверочные мероприятия. МВД все проверит и примет меры в рамках закона. Согласно статистике, более 94% водителей соблюдают правила дорожного движения. Лишь 6% систематически их нарушают: превышают скорость, устраивают гонки. У меня есть своя позиция: ответственность в отношении таких водителей нужно ужесточать", - сказал депутат.

Ранее сообщалось, что в настоящее время подозреваемый находится в медицинском учреждении под конвоем полиции. После стабилизации состояния его планируется водворить в изолятор временного содержания.

Кроме того, сегодня в Алматы на проспекте Аль-Фараби снова произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие — под колесами автомобиля погибла женщина.

По информации полиции, авария произошла 25 марта около 22:50 в Бостандыкском районе.

"Водитель автомашины марки Mitsubishi Delica, следуя по Аль-Фараби в восточном направлении, на пересечении с улицей Розыбакиева допустил наезд на пешехода - женщину, которая пересекала проезжую часть в северном направлении. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия.