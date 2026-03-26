В Алматы на проспекте Аль-Фараби произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие — под колесами автомобиля погибла женщина, передает BAQ.KZ.

Видео аварии распространяется в социальных сетях.

По информации полиции, авария произошла 25 марта около 22:50 в Бостандыкском районе.

"Водитель автомашины марки Mitsubishi Delica, следуя по Аль-Фараби в восточном направлении, на пересечении с улицей Розыбакиева допустил наезд на пешехода - женщину, которая пересекала проезжую часть в северном направлении. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование.

Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, автомобиль Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes.

В результате аварии погибли три человека — водитель и две пассажирки.

