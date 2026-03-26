Новое ДТП на Аль-Фараби в Алматы произошло с летальным исходом
Пострадавшая скончалась на месте происшествия
В Алматы на проспекте Аль-Фараби произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие — под колесами автомобиля погибла женщина, передает BAQ.KZ.
Видео аварии распространяется в социальных сетях.
По информации полиции, авария произошла 25 марта около 22:50 в Бостандыкском районе.
"Водитель автомашины марки Mitsubishi Delica, следуя по Аль-Фараби в восточном направлении, на пересечении с улицей Розыбакиева допустил наезд на пешехода - женщину, которая пересекала проезжую часть в северном направлении. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия", - сообщили в полиции.
По факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование.
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, автомобиль Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes.
В результате аварии погибли три человека — водитель и две пассажирки.
После смертельного ДТП в Алматы выявили более 5 тысяч нарушений ПДД
Самое читаемое
- Алатау как новая точка роста: зачем Казахстан создает новый город?
- Жителей Алматы предупредили о плановых отключениях электроэнергии
- 90-летняя жительница Берлина выиграла в лотерее 1,5 млн евро
- Иран нанес удары по объектам военной промышленности в Израиле
- На побережье Каспия возле Актау обнаружили массовую гибель лебедей